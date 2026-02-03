79-летняя певица Шер в прозрачном комбинезоне появилась на «Грэмми»

Американская певица армянского происхождения Шерилин Саркисян, более известная как Шер, в откровенном наряде посетила музыкальную премию «Грэмми». Кадры появились на сайте фотоагентства Getty Images.

79-летняя исполнительница выбрала для мероприятия прозрачный черный комбинезон из кружева. Также она надела приталенный кожаный пиджак в тон, состоящую из ремней макси-юбку и сапоги на высоких каблуках. В то же время артистка распустила окрашенные в блонд волосы.

