Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:23, 3 февраля 2026Силовые структуры

Бабушка рассказала о похищенном в Петербурге мальчике

Убитый в Петербурге 9-летний Паша подрабатывал, чтобы помочь семье
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Бабушка 9-летнего Паши Т., ставшего жертвой 38-летнего Петра Жилкина, рассказала, что вся семья знала о его подработке, передает 78.ru.

По ее словам, многие мальчишки в Горелово занимаются различной подработкой, чтобы иметь деньги на карманные расходы. Но Паша все деньги приносил маме. Он очень любил ее, братьев и сестренок и всячески пытался помочь семье. Однажды мальчик даже смог накопить свои заработки и купить маме в подарок чайные кружки, вспоминает бабушка.

Она говорит, что «он был как маленький мужичок», несмотря на худобу и небольшой рост. Паша всегда был готов всем помочь, мечтал купить собаку, добавила бабушка.

В день похищения внук был без телефона, поскольку он уже давно сломался. Жилкина же многие местные мальчишки знали — он часто покупал им кофе и платил за мытье фар. Мужчина предлагал им покататься, но мальчишки отказывались, а вот Паша почему-то согласился.

Следственный комитет России заявил, что Жилкин ударил мальчика по голове в своей машине после отказа в интиме. Мужчине предъявлено обвинение.

Девятилетний мальчик из Петербурга пропал 30 января. Перед исчезновением он сел в машину Жилкина около гипермаркета на Таллинском шоссе. Авто нашли у дома в деревне в Ленинградской области, а его владельца задержали. На допросе он сознался в расправе над ребенком и указал место его утопления. На месте обнаружения тела сейчас проводятся следственные действия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России начали останавливать автомобили с «блатными» номерами. Какие комбинации изымают сотрудники ГАИ?

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Киркоров пообещал продолжить традицию уехавшей из России Пугачевой

    Россиянам назвали способы защитить жилье от пожаров

    Зеленский не заметил окончания энергетического перемирия и обвинил Россию

    Переодетый уткой мужчина устроил хаос в вагоне метро

    Цены на важнейший драгметалл взлетели

    Россиян научили делать перерасчет за ЖКУ

    Бабушка рассказала о похищенном в Петербурге мальчике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok