Бабушка рассказала о похищенном в Петербурге мальчике

Убитый в Петербурге 9-летний Паша подрабатывал, чтобы помочь семье

Бабушка 9-летнего Паши Т., ставшего жертвой 38-летнего Петра Жилкина, рассказала, что вся семья знала о его подработке, передает 78.ru.

По ее словам, многие мальчишки в Горелово занимаются различной подработкой, чтобы иметь деньги на карманные расходы. Но Паша все деньги приносил маме. Он очень любил ее, братьев и сестренок и всячески пытался помочь семье. Однажды мальчик даже смог накопить свои заработки и купить маме в подарок чайные кружки, вспоминает бабушка.

Она говорит, что «он был как маленький мужичок», несмотря на худобу и небольшой рост. Паша всегда был готов всем помочь, мечтал купить собаку, добавила бабушка.

В день похищения внук был без телефона, поскольку он уже давно сломался. Жилкина же многие местные мальчишки знали — он часто покупал им кофе и платил за мытье фар. Мужчина предлагал им покататься, но мальчишки отказывались, а вот Паша почему-то согласился.

Следственный комитет России заявил, что Жилкин ударил мальчика по голове в своей машине после отказа в интиме. Мужчине предъявлено обвинение.

Девятилетний мальчик из Петербурга пропал 30 января. Перед исчезновением он сел в машину Жилкина около гипермаркета на Таллинском шоссе. Авто нашли у дома в деревне в Ленинградской области, а его владельца задержали. На допросе он сознался в расправе над ребенком и указал место его утопления. На месте обнаружения тела сейчас проводятся следственные действия.