Экономика
21:58, 3 февраля 2026Экономика

Особняк Билли Айлиш потребовали отдать индейцам

Особняк Билли Айлиш потребовали отдать индейцам после пламенной речи на «Грэмми»
Виктория Клабукова

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Пламенная речь на церемонии вручения премии «Грэмми» обернулась для Билли Айлиш неприятным сюрпризом. О произведенном эффекте пишет газета Daily Mail.

В своей благодарственной речи после награждения певица выступила против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа. «Как бы я ни была благодарна, я, честно говоря, не считаю нужным говорить о чем-либо, кроме того, что на украденной земле никто не может быть нелегалом», — сказала Айлиш.

Однако после своего смелого заявления вместо поддержки поп-звезда столкнулась с обвинениями в лицемерии и угрозой лишиться собственного дома. Пользователям сети во главе с политическим обозревателем Эриком Догерти стало известно, что особняк Айлиш стоимостью три миллиона долларов располагается на бывших землях индейского племени тонгва. Данное племя исторически проживало на территории Большого Лос-Анджелеса. Теперь интернет-пользователи призывают артистку придерживаться высказанной позиции и вернуть поместье коренному народу, либо разместить в нем мигрантов.

Ранее сообщалось, что Том Круз решил оставить свой лондонский пентхаус после того, как в том же доме ограбили бутик Rolex. Неизвестные в балаклавах, вооружившись молотками и мачете, разбили витрину магазина и вынесли драгоценности на сотни тысяч фунтов стерлингов.

