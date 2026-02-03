Реклама

Культура
10:02, 3 февраля 2026Культура

Бузова поцеловалась с Киркоровым на премьере фильма

Филипп Киркоров поцеловал Ольгу Бузову на премьере фильма с ней в главной роли
Андрей Шеньшаков

Фото: Арина Антонова / ТАСС

Ольга Бузова снова поцеловалась с Филиппом Киркоровым перед камерами. Об этом она рассказала в интервью Popcake.

Певец Филипп Киркоров появился на премьере фильма «Равиоли Оли», в котором артистка впервые дебютировала как актриса в главной роли. Он пришел поддержать свою коллегу и поцеловал ее в щеку, стоя перед журналистами.

Летом 2025 года Бузова и Киркоров поцеловались на концерте Димы Билана. Перед этим певица облизнула свой палец и вложила его в рот артиста. Кадры мгновенно стали вирусными и широко обсуждались в социальных сетях.

Сама Бузова объясняла поцелуи с Филиппом Киркоровым их внутренними приколами.

