Экономика
11:59, 3 февраля 2026

Для россиян введут новые ограничения на наличные

«Интерфакс»: Россиян обяжут раскрывать источник вывозимых за границу средств
Платон Щукин
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

При вывозе из России в страны ЕАЭС суммы, превышающей 10 тысяч долларов в эквиваленте, физические лица должны будут раскрыть источник средств. О готовящемся президентском указе по введению такого ограничения со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

В этом же документе пропишут аналогичное требование для золотых слитков. Поводом для введения лимитов в правительстве называют планы по обелению национальной экономики.

Вице-премьер Александр Новак на декабрьском заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам пообещал, что в 2026 году власти закроют возможность для бесконтрольного вывоза из страны золота и наличности, имеющей неустановленное происхождение, в том числе в страны ЕАЭС.

Позднее Минфин объяснил, что в случае с золотом требование введут с 1 сентября, а речь идет о запрете для физических лиц иметь при себе слитки суммарным весом более 100 граммов. Исключение, как утверждал источник агентства, сделают для путешественников, вылетающих из московских аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково», а также аэропорта Владивостока «Кневичи». Однако для этого им придется предъявить разрешение от Пробирной палаты.

Лимит на наличные введут в те же сроки. Превысить его можно будет во всех международных аэропортах, но физлицу придется уведомить таможенные органы с указанием сведений об источнике происхождения и предполагаемом использовании средств. Если сумма превысит 100 тысяч рублей, то происхождение средств придется подтверждать документами.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вывоз любой суммы наличных станет возможен только через международные аэропорты и с уведомлением таможенных органов. На кредитные организации требования распространяться не будут.

В настоящее время лимитов на вывоз наличных рублей из России нет. Для иностранной валюты и денежных инструментов запрет на сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов и выше, действует с марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин потребовал усилить контроль за обращением наличных денег в национальной экономике. На этом фоне Центробанк собрался внедрять новую форму отчетности для банков по поводу снятия наличных, а также ограничить возможность внесения наличных на счет через банкомат.

