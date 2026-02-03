Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:43, 3 февраля 2026Россия

Дмитриев обратил внимание на предупреждение экс-президента США

Дмитриев обратил внимание на беспокойство Обамы из-за истечения срока ДСНВ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на заявление экс-президента США Барака Обамы, который выразил беспокойство тем, что время для согласия Штатов на продление действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с РФ истекает. Он прокомментировал слова Обамы в соцсети X.

«Время истекает для согласия США на продление ДСНВ, последнего договора о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией. Даже храбрый Обама обеспокоен», — отметил Дмитриев.

Ранее бывший президент США написал, что истечение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях рискует положить начало новой гонке вооружений. Как утверждал Обама, это бессмысленно сотрет десятки лет дипломатии, а также сделает мир более небезопасным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подозреваемый признался в убийстве девятилетнего мальчика. За пытавшимся сбежать в Европу педофилом устроили погоню

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Дмитриев обратил внимание на предупреждение экс-президента США

    Педофил расправился с мальчиком после отказа в интиме

    Иран пригрозил США ударами по Израилю

    На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии

    Изгнанный из группы музыкант жестоко отомстил бывшим коллегам

    В Германии указали на деталь в поведении Зеленского

    Тело похищенного девятилетнего мальчика нашли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok