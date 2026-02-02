Реклама

18:15, 2 февраля 2026

Обама предупредил о последствиях непродления ДСНВ

Обама: Истечение ДСНВ рискует положить начало новой гонке вооружений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Истечение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) рискует положить начало новой гонке вооружений. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил бывший президент США Барак Обама.

«Если конгресс не примет мер, последний договор о контроле вооружений между США и Россией прекратит свое существование», — написал он.

По его словам, это бессмысленно сотрет десятки лет дипломатии, а также сделает мир более небезопасным.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Франция и Британия должны включиться в переговоры по ядерному разоружению для будущего ДСНВ. Он отметил, что это должно произойти, как только дело пойдет к выработке новой договоренности.

