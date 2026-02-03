Зеленский захотел оборонять Украину по-новому

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый план обороны страны. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.
Нынешний указ является заменой предыдущего аналогичного. Он действовал на территории Украины с 2020 года.
Согласно документу, кабинету министров Украины с участием Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины и Национального банка Украины дано поручение обеспечить разработку плана обороны страны в соответствии со структурой.
Ранее Зеленский обвинил Россию в нарушении энергетического перемирия, которое завершилось 1 февраля, после того, как Россия в ночь на 3 февраля нанесла массированный удар по стране. До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что формальное соглашение между Россией и Украиной о ненанесении ударов по объектам энергетики будет действовать до 1 февраля.