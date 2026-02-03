Реклама

Зеленский захотел оборонять Украину по-новому

Зеленский утвердил структуру нового плана обороны Украины
Алевтина Запольская
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый план обороны страны. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

Нынешний указ является заменой предыдущего аналогичного. Он действовал на территории Украины с 2020 года.

Согласно документу, кабинету министров Украины с участием Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины и Национального банка Украины дано поручение обеспечить разработку плана обороны страны в соответствии со структурой.

Ранее Зеленский обвинил Россию в нарушении энергетического перемирия, которое завершилось 1 февраля, после того, как Россия в ночь на 3 февраля нанесла массированный удар по стране. До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что формальное соглашение между Россией и Украиной о ненанесении ударов по объектам энергетики будет действовать до 1 февраля.

