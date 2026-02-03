Реклама

17:44, 3 февраля 2026

Глюкозу призвали быть более патриотичной

Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов высказался о певице Наталье Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза. Его слова приводит Общественная служба новостей.

По мнению медиаменеджера, Глюкоза и ее новый экстравагантный образ не будут иметь успех у взрослой и думающей аудитории в эпоху запроса на патриотическое творчество. «Долго удержаться в таком амплуа вряд ли удастся, придется постоянно подстраиваться под запросы молодежи», — заметил Дворцов.

Также продюсер высказался о скандалах с запрещенными веществами, в которые несколько раз попадала артистка. «Когда появилась под воздействием веществ, она реабилитировалась. Во второй раз ее поймали в аэропорту, но сегодня она выступает. Организаторы ее хотят видеть», — добавил он. Дворцов отметил, что считает Глюкозу талантливой исполнительницей, но предсказал скорую необходимость смены ее неоднозначного амплуа.

Ранее Глюкоза сообщила о срыве нескольких выступлений в Казахстане. Певица не стала называть конкретных причин отмены мероприятий, но отметила, что организаторы шоу просто перестали выходить на связь с ней и ее командой.

