20:14, 3 февраля 2026Интернет и СМИ

Гоблин назвал идиотами одну категорию людей

Блогер Пучков назвал идиотами тех, кто следует народным приметам
Мария Большакова
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, назвал идиотами одну категорию людей. В эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте», он уточнил, что речь идет о людях, которые придумали народные приметы.

Соведущая Пучкова Алена Минчук рассказала, что 30 января некоторые россияне отмечали день Деда Мороза и Снегурочки. Она рассказала, что, согласно представлениям, в этот день сказочные герои завершают свою миссию, и зима начинает отступать. Минчук добавила, что с этой датой связаны различные народные приметы, и в шутку спросила у Пучкова, кто мог их придумать и начать им следовать.

«Идиоты. Как обычно, Алена», — ответил блогер. Он добавил, что после 30 января заморозки в России не заканчиваются, более того,, в разных регионах страны может быть разная погода. «В Питере одно: хмарь, дождь, снег, ветер. А в Новгороде — нормальная русская зима. (...) Оказывается, есть народные приметы. Я с них просто слезы утираю от восторга», — заключил Гоблин.

Ранее Пучков назвал дебилами тех, кто покупает iPhone. По его словам, эти люди не могут приобрести машину или квартиру, но при этом тратят крупные суммы на дорогостоящую технику.

