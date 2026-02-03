Реклама

Иран пригрозил США ударами по Израилю

Советник Хаменеи: Иран нанесет удар по Израилю в случае агрессии США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Израиль станет законной целью для Ирана, если США пойдут на агрессию против Тегерана. Об этом предупредил советник верховного лидера Ирана Али Шамхани в интервью телеканалу Al Mayadeen.

«Израиль и Америка — это не два отдельных элемента, они — одно целое. Если Америка нанесет удар, то Израиль, разумеется, будет вовлечен», — пригрозил он.

Советник Али Хаменеи подчеркнул, что масштаб ударов будет зависеть от действий и шагов США, однако ответ «должен быть соразмерным».

Ранее президент США Дональд Трамп вновь заявил о приближении американских кораблей к Ирану. «У нас сейчас корабли направляются в Иран, большие, самые большие и лучшие. Они скоро будут там», — сказал он.

