Мир
01:58, 3 февраля 2026

Трамп сделал заявление о прибытии сил США к Ирану

Трамп заявил о направлении к Ирану огромных сил США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

К Ирану направляются огромные силы Соединенных штатов Америки, которые в скором времени прибудут в регион. С таким анонсом выступил президент США Дональд Трамп.

«У нас сейчас корабли направляются в Иран, большие, самые большие и лучшие... Они скоро будут там», — пояснил Трамп, комментируя развитие событий на мероприятии в Белом доме.

По его словам, в сторону Ирана направляется «огромная армада». Он понадеялся на то, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку. Ее результатом может стать полный отказ страны от ядерного оружия.

Ранее стало известно, что слова американского лидера об Иране обрушили цены на нефть. По данным СМИ, падение стоимости марки Brent в понедельник ускорилось на пять процентов. «Тегеран серьезно относится к переговорам по спорным с США вопросам», — отмечал президент Дональд Трамп.

