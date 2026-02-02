Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:08, 2 февраля 2026Экономика

Слова Трампа об Иране обрушили цены на нефть

Нефть марки Brent подешевела 2 февраля на 5 %
Дмитрий Воронин

Фото: Todd Korol / Reuters

Падение цен на нефть ускорилось в понедельник, 2 февраля, на фоне слов представителей Тегерана и Вашингтона о готовности к переговорам. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает «Интерфакс».

В конце прошлой рабочей недели стоимость барреля марки Brent взлетела до 71 доллара на опасениях последствий возможных ударов американцев по Ирану, теперь же показатель обрушился почти до 65,5 доллара, примерно на пять процентов.

«Тегеран серьезно относится к переговорам по спорным с США вопросам», — сказал ранее президент США Дональд Трамп. О готовности его администрации к сделке с иранцами сообщали и американские СМИ.

Отмечается, что также на общий спад на сырьевых рынках, захвативший и удешевление нефти, влияет укрепление доллара.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил ситуацию с договоренностями об остановке ударов по энергетике

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Россияне внезапно взвинтили цены на избы

    Привычный симптом оказался возможным признаком рака

    Jetour доработал популярный внедорожник для России

    Бойца СВО похоронят через год и один день после смерти

    Россиянин с пистолетом уложил женщину в пол ради плюшевого медведя и цветов

    Похищение 9-летнего мальчика в российском городе попало на видео

    В США закроют живой памятник Джону Кеннеди

    Москвичи пожаловались на 12-часовую пытку пожарной сигнализацией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok