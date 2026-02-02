Слова Трампа об Иране обрушили цены на нефть

Нефть марки Brent подешевела 2 февраля на 5 %

Падение цен на нефть ускорилось в понедельник, 2 февраля, на фоне слов представителей Тегерана и Вашингтона о готовности к переговорам. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает «Интерфакс».

В конце прошлой рабочей недели стоимость барреля марки Brent взлетела до 71 доллара на опасениях последствий возможных ударов американцев по Ирану, теперь же показатель обрушился почти до 65,5 доллара, примерно на пять процентов.

«Тегеран серьезно относится к переговорам по спорным с США вопросам», — сказал ранее президент США Дональд Трамп. О готовности его администрации к сделке с иранцами сообщали и американские СМИ.

Отмечается, что также на общий спад на сырьевых рынках, захвативший и удешевление нефти, влияет укрепление доллара.

