Стало известно о готовности администрации Трампа к переговорам по сделке с Ираном

Администрация американского президента Дональда Трампа сообщила Ирану, что готова к встрече, чтобы обсудить возможную сделку между Вашингтоном и Тегераном, пишет портал Axios.

«Администрация Трампа через несколько каналов передала Ирану, что она открыта к встрече, чтобы провести переговоры по сделке», — рассказал изданию американский чиновник.

Журналисты добавили, что при этом Белый дом не принял окончательного решения о нанесении удара по Ирану и по-прежнему открыт для дипломатии.

Ранее Иран назвал восстановление доверия условием для переговоров с США. Стало известно о возможной военной атаке на Иран.