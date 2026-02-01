Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:45, 1 февраля 2026Мир

Иран назвал условие для переговоров с США

Глава МИД Ирана назвал восстановление доверия условием для переговоров с США
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Власти Ирана назвали восстановление доверия условием для переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделал глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в беседе с CNN.

По словам министра, в настоящее время доверие к США утрачено, однако есть попытки его восстановить. Поэтому Арагчи допустил возможность новых переговоров в будущем. Он также добавил, что Иран и США находятся на связи через посредников.

Ранее Иран заявил о начале третьей фазы конфликта с США. Трамп допустил возможность военной атаки на Иран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл новые подробности о следующем раунде переговоров

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Иран назвал условие для переговоров с США

    Оспа обезьян добралась до Подмосковья

    Трамп заявил о самых мощных кораблях в мире у берегов одной страны

    Авербух оценил возвращение Валиевой

    Воздушные бои дронов в приграничье попали на видео

    Расчлененного в Таиланде россиянина угрожали продать на органы

    Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году сольном концерте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok