Иран заявил о начале третьей фазы конфликта с США после слов Трампа

Замглавы МИД Гарибабади: Иран объявляет о начале третьей фазы конфликта с США

Иран вступает в третью фазу конфликта с Соединенными Штатами и Израилем. Об этом заявил замминистра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади, передает РИА Новости.

По мнению политика, первыми двумя фазами стали 12-дневная война с Израилем прошлым летом и массовые протесты, продолжавшиеся в стране с конца декабря.

Гарибабади уточнил, что они сменили тактику. Однако в этой фазе они также потерпят поражение, как и в двух предыдущих, отметил дипломат.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что в направлении Ирана движется вторая «армада» американских военных кораблей. Американский лидер выразил надежду, что Тегеран согласится заключить сделку, но не уточнил, какую именно.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США допускают проведение превентивной военной операции против Ирана. Он уточнил, что Трамп «всегда оставляет за собой право на превентивный оборонительный вариант действий».