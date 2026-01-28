Рубио ответил на вопрос об атаке США на Иран

США допускают проведение превентивной военной операции против Ирана. Таким образом госсекретарь Марко Рубио ответил на вопрос о возможности атаки на Иран в ходе слушания комитета Сената по международным делам, трансляцию ведет телеканал CBS News.
«Нам необходимо иметь на Ближнем Востоке достаточные силы и мощь (...), чтобы защититься от возможности того, что в какой-то момент — в результате тех или иных событий — иранский режим решит нанести удар по нашим войскам, присутствующим в регионе», — указал глава американского внешнеполитического ведомства.
Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «всегда оставляет за собой право на превентивный оборонительный вариант действий».
Ранее Трамп заявил, что к Ирану направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, готовая в случае необходимости «быстро выполнить свою миссию». Глава Белого дома призвал власти Исламской Республики сесть за стол переговоров и пригрозил новыми ударами в случае отказа.