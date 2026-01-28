Рубио ответил на вопрос об атаке США на Иран

Рубио допустил проведение превентивной военной операции против Ирана

США допускают проведение превентивной военной операции против Ирана. Таким образом госсекретарь Марко Рубио ответил на вопрос о возможности атаки на Иран в ходе слушания комитета Сената по международным делам, трансляцию ведет телеканал CBS News.

«Нам необходимо иметь на Ближнем Востоке достаточные силы и мощь (...), чтобы защититься от возможности того, что в какой-то момент — в результате тех или иных событий — иранский режим решит нанести удар по нашим войскам, присутствующим в регионе», — указал глава американского внешнеполитического ведомства.

Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «всегда оставляет за собой право на превентивный оборонительный вариант действий».

Ранее Трамп заявил, что к Ирану направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, готовая в случае необходимости «быстро выполнить свою миссию». Глава Белого дома призвал власти Исламской Республики сесть за стол переговоров и пригрозил новыми ударами в случае отказа.