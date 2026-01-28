Реклама

20:24, 28 января 2026Мир

Рубио ответил на вопрос об атаке США на Иран

Рубио допустил проведение превентивной военной операции против Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

США допускают проведение превентивной военной операции против Ирана. Таким образом госсекретарь Марко Рубио ответил на вопрос о возможности атаки на Иран в ходе слушания комитета Сената по международным делам, трансляцию ведет телеканал CBS News.

«Нам необходимо иметь на Ближнем Востоке достаточные силы и мощь (...), чтобы защититься от возможности того, что в какой-то момент — в результате тех или иных событий — иранский режим решит нанести удар по нашим войскам, присутствующим в регионе», — указал глава американского внешнеполитического ведомства.

Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «всегда оставляет за собой право на превентивный оборонительный вариант действий».

Ранее Трамп заявил, что к Ирану направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, готовая в случае необходимости «быстро выполнить свою миссию». Глава Белого дома призвал власти Исламской Республики сесть за стол переговоров и пригрозил новыми ударами в случае отказа.

