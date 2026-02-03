Киевлянам пообещали вернуть свет через пять суток

ДТЭК пообещала вернуть свет в Голосеевском районе Киева 9 февраля

Донецкая топливно-энергетическая компания (ДТЭК) пообещала вернуть свет в Голосеевской районе Киева через пять суток — в полночь 9 февраля. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что освещение в районе пропало 3 февраля в 17:40 по местному времени (18:40 по московскому времени). Компания разослала уведомления, согласно которым свет вернут в 0:00 (1:00 по московскому времени) 9 февраля.

23 января мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением и теплом в столице будет ухудшаться, поэтому жителям города необходимо эвакуироваться. Он также предсказал продолжение российских ударов по энергоинфраструктуре и ухудшение ситуации в жилых домах.