Экономика
19:58, 3 февраля 2026Экономика

Лукашенко назвал эффективный способ борьбы с пьянством рабочих

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Отсутствие задержек зарплат эффективно помогает искоренить пьянство рабочих. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит местное информационное агентство «БелТА».

Работники, которым начальство задерживает выплаты, пояснил глава республики, злоупотребляют крепким алкоголем. Это становится для них своего рода выходом из кризисной ситуации, заявил Лукашенко.

Такие сотрудники покупают сахар у проживающих поблизости от предприятия пенсионеров, а затем варят самогон. Если начальство не выполняет своих обязательств перед работниками, то и последние будут вести себя неподобающим образом и нарушать трудовую дисциплину, объяснил Лукашенко. «Да, (рабочие агропредприятий — прим. «Ленты.ру») пьют. А если вы им зарплату не платите?» — поинтересовался президент в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Витебской области.

Ранее Лукашенко заявил, что «зряплат» в Белоруссии не было и не будет. Оклад сотрудников местных предприятий, подчеркнул он, должен напрямую зависеть от производительности труда и объемов производства. На помощь неэффективным компаниям в бюджете республики денег нет, заключил президент.

