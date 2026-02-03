Мусорные горы рядом с ЖК от ПИК попали на видео

ЖК «Саларьево парк» от застройщика ПИК в Москве завалило мусором

Московский жилой комплекс (ЖК) «Саларьево парк» от застройщика ПИК утонул в мусоре, скопившемся на контейнерных площадках. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

ЖК находится в четырех километрах от МКАД по Киевскому шоссе. На кадрах можно увидеть переполненные контейнеры и мусорные горы, выходящие далеко за пределы площадок. Отходы вываливаются из мусорных баков рядом с несколькими корпусами комплекса.

Ранее ПИК попал в топ самых проблемных российских застройщиков. Девелопер занял четвертое место, доля проблемных строящихся объектов составила 27,8 процента, или 29 проектов из 178.