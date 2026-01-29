Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:11, 29 января 2026Экономика

Названы самые проблемные российские застройщики

Застройщиками с наибольшей долей задержек стали ЛСР и «Самолет»
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самыми проблемными застройщиками в России стали ЛСР и «Самолет», доля задержек у которых оказалась наиболее высокой. Рейтинг девелоперов приводит Telegram-канал «Домострой» со ссылкой на данные «Дом․рф».

В январе 2025 года доля проблемных строящихся объектов ЛСР составила 47,3 процента, или 41 объект из 80. Среди проектов «Самолета» на дома с задержкой пришлось 46,1 процента (129 из 266), среди проектов ГК Точно, занявшей третье место — 32,3 процента (57 из 166). Пятерку лидеров замкнули ПИК (27,8 процента, 29 из 178) и Брусника (13,2 процента, 6 из 72).

При этом самыми дисциплинированными застройщиками стали ЮгСтройИнвест (0,5 процента, 1 паркинг), ССК (3,3 процента, 3 из 185), «Страна Девелопмент» (7,5 процента, 6 из 50), Dogma (6,9 процента, 42 из 262) и Эталон (12,9 процента, 13 из 60).

Отмечается, что за период с ноября по январь ЛСР смог сократить количество домов с 91 до 80, а число проблемных проектов — с 43 до 41. Менее серьезной задержка стала и у ПИК — с 58 до 29. В то же время Dogma нарастила проблемные дома — в ноябре их было 18.

Ранее сообщалось, что российские застройщики начали массово сокращать запуск новых проектов в городах-миллионниках. В 2025 году число новостроек снизилось в 10 из 16 мегаполисов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    ФСБ задержала скрывавшегося 10 лет участника знаменитой российской ОПГ

    «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж нового автомобиля

    Вынесен приговор бизнес-партнеру Лерчек за вывод 250 миллионов рублей

    Жители Петербурга увидели два редких явления за ночь

    Россиянка перенесла инсульт в Южной Корее и застряла в стране из-за долгов больнице

    Каллас заявила об отсутствии поддержки Киева со стороны США

    В США назвали три сценария развития ситуации на Украине в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok