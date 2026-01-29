Названы самые проблемные российские застройщики

Застройщиками с наибольшей долей задержек стали ЛСР и «Самолет»

Самыми проблемными застройщиками в России стали ЛСР и «Самолет», доля задержек у которых оказалась наиболее высокой. Рейтинг девелоперов приводит Telegram-канал «Домострой» со ссылкой на данные «Дом․рф».

В январе 2025 года доля проблемных строящихся объектов ЛСР составила 47,3 процента, или 41 объект из 80. Среди проектов «Самолета» на дома с задержкой пришлось 46,1 процента (129 из 266), среди проектов ГК Точно, занявшей третье место — 32,3 процента (57 из 166). Пятерку лидеров замкнули ПИК (27,8 процента, 29 из 178) и Брусника (13,2 процента, 6 из 72).

При этом самыми дисциплинированными застройщиками стали ЮгСтройИнвест (0,5 процента, 1 паркинг), ССК (3,3 процента, 3 из 185), «Страна Девелопмент» (7,5 процента, 6 из 50), Dogma (6,9 процента, 42 из 262) и Эталон (12,9 процента, 13 из 60).

Отмечается, что за период с ноября по январь ЛСР смог сократить количество домов с 91 до 80, а число проблемных проектов — с 43 до 41. Менее серьезной задержка стала и у ПИК — с 58 до 29. В то же время Dogma нарастила проблемные дома — в ноябре их было 18.

Ранее сообщалось, что российские застройщики начали массово сокращать запуск новых проектов в городах-миллионниках. В 2025 году число новостроек снизилось в 10 из 16 мегаполисов.

