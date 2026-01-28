Реклама

Экономика
17:26, 28 января 2026Экономика

Застройщики начали массово сокращать число новых домов в мегаполисах

«Известия»: Застройщики массово сокращают запуск новых жилых домов в мегаполисах
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российские застройщики начали массово сокращать запуск новых жилых проектов в городах-миллионниках — по итогам 2025 года число новостроек снизилось в 10 из 16 мегаполисов страны. Об этом сообщают «Известия».

Сильнее всего, по данным проекта о недвижимости «Движение.ру», количество новых проектов на рынке жилья сократилось в Уфе (на 35 процентов), Москве (29,2 процента), Ростове-на-Дону (29,6 процента) и Самаре (23 процента). Заметно меньше новостроек также решили возводить в Перми (минус 10,5 процента), Воронеже (минус 6,1 процента) и Новосибирске (минус 5,9 процента).

В целом за 2025 год девелоперы в России запустили строительство на 41,3 миллиона квадратных метров жилья, что на 12 процентов меньше, чем годом ранее. Фактически объем ввода такой недвижимости откатился к уровню 2021-2022 годов. В 2024 году тоже наблюдалось снижение, но оно было символическим — на 0,4 процента, отметили эксперты.

«Девелоперы тормозят строительство при не самых благоприятных экономических условиях и в ситуации, когда прогнозировать какие-то позитивные изменения довольно сложно, то есть при неопределенности», — пояснил руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин обеспокоился объемом ввода жилья в стране в 2028-2029 годах. Он может оказаться заметно ниже, чем в предыдущие годы.

