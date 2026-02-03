Реклама

Из жизни
07:59, 3 февраля 2026Из жизни

Мужчина попал за решетку из-за секса с пылесосом

В США мужчину арестовали за непристойное поведение с пылесосом
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: ChameleonsEye / Shutterstock / Fotodom

Житель американского штата Флорида был арестован после попытки заняться сексом с пылесосом. Об этом сообщает Orlando News.

Полиция округа Осиола прибыла на Грассендейл-стрит города Киссими 22 января после сообщений о мужчине, обнажающем половые органы. 51-летний Кевин Дейл Вестерхолд совершал непристойные действия с пылесосом на виду у соседей перед домом. Полицейским передали видеоролики, на которых Вестерхолд, частично обнаженный, погружает половой орган в трубу от пылесоса.

Ранее, по данным шерифа, на него уже жаловались за появление обнаженным в публичных местах. В ходе расследования выяснилось, что задержанный и его жена числятся хозяевами двух объектов для аренды через Airbnb в этом же районе. Соседи предоставили полиции записи с камер наблюдения, на которых зафиксировано аналогичное поведение Вестерхолда в декабре. Ордер на арест был выдан, и 26 января подозреваемый был арестован и попал за решетку. Ему предъявлено обвинение в непристойном обнажении.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида арестовали трех человек, занимавшихся сексом перед магазином. Все они были пьяны.

