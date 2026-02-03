Реклама

Забота о себе
10:31, 3 февраля 2026Забота о себе

Мужчины и женщины назвали самые омерзительные вещи на своей памяти

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Мужчины и женщины назвали вещи, которые считают самыми омерзительными на своей памяти. О своем опыте они рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна женщина вспомнила, как работала в доме престарелых.

Пожилой человек с деменцией сорвал с себя калоприемник и бросил в меня. Все расплескалось по мне, по нему, по стенам, по полу, я была так зла! Да, обычные фекалии воняют, но фекалии из калоприемника воняют еще хуже

Syndromiaпользовательница Reddit

Другой мужчина рассказал о встрече с бездомным, не получившим вовремя медицинской помощи.

Бездомный в Нью-Йорке с раздробленной пополам голенью и сильнейшей инфекцией, повсюду сочились гной и кровь, и он был накачан наркотиками. Было его очень жаль

Teleportmepleaseпользователь Reddit
Еще одна пользовательница поделилась воспоминаниями о самом мерзком случае, свидетельницей которого стала в спа с джакузи, где она работает.

Я была свидетельницей того, как мужчина окунул в грязную, оставшуюся после уборки пену голову, намазал ей все лицо и, приоткрыв рот, поцеловал свою девушку. А эта пена состоит из пота, омертвевших клеток кожи, слизи и слюны других людей

obsessed_FF7loverпользовательница Reddit

Ранее мужчины рассказали, чем просмотр порно оказался им полезен. Так, один из них признался, что благодаря фильмам для взрослых научился доставлять удовольствие партнерше во время орального секса.

