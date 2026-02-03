На Рублевке полиция со стрельбой задержала подозреваемого в похищении человека

На Рублевском шоссе полиция задержала подозреваемого в похищении человека

На Рублевском шоссе в Москве полиция открыла огонь при задержании подозреваемых в похищении человека, один из фигурантов ликвидирован. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Отмечается, что в конце января в Пензе подозреваемые похитили мужчину и позднее убили его. Их объявили в розыск. При попытке задержания на Рублевском шоссе фигуранты оказали вооруженное сопротивление, полицейские открыли огонь. Один из подозреваемых был ликвидирован, второго задержали.

