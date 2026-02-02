Недовольная хозяйка салона красоты заказала расправу над российским блогером

В Нижнем Новгороде арестовали киллера и заказчиков убийства блогера

В Нижнем Новгороде арестовали киллера и заказчиков убийства блогера. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Марина Ильина занимается съемкой обзоров на работу салонов красоты в городе. Она ходит по заведениям и проверят качество работы. Некоторым бизнесменам такое не нравится, и часто ее визиты вызывают скандалы, а иногда и драки.

После очередной проверки одной из студий красоты разгневанная владелица заведения решила расправиться с блогером. Она через свою подругу нашла киллера и сделала заказ.

Сотрудники полиции задержали троих фигурантов. Суд избрал хозяйке салона и ее подруге меру пресечения в виде домашнего ареста, а исполнителю — заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с женщиной и спрятал ее в диван.