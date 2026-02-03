Нападение девятиклассника на российскую школу попало на видео

Появились первые кадры нападения ученика 9-го класса на школу в Уфе

В Уфе нападение девятиклассника на гимназию № 16 попало на видео. Первые кадры опубликованы в Telegram-канале «112».

На видео показано, как подросток пришел в учебное заведение с пластиковым пневматическим пистолетом и направил его на одну из учениц.

«Он мне сказал "Уходи" и направил на меня пистолет», — сказала школьница.

Ранее сообщалось, что напавший на школу подросток конфликтовал с преподавателями и одноклассниками. Он не так давно перевелся в гимназию и не мог найти общий язык со сверстниками.