Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:54, 3 февраля 2026Силовые структуры

Напавший на российскую школу подросток записывал разговоры одноклассников и учителей

На уроке химии напавший на школу №16 в Уфе подросток записал учителя на диктофон
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Напавший на гимназию № 16 девятиклассник записывал на диктофон разговоры с одноклассниками, а также делал записи на уроках. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, на одном из уроков химии подросток сделал запись на диктофон и выложил ее в свой Telegram-канал. В том аудио педагог отчитывал учеников за неуспеваемость и просил предоставить ему на проверку дневники.

«Так одноклы задолбали и учителя. Как обычно не выспался и теперь слушаю тупой гундешь одноклассников, их шутки и смешки, но при этом представляю как расправлюсь со всеми ими», — написал девятиклассник (пунктуация и орфография автора сохранены).

Ранее сообщалось, что подросток регулярно конфликтовал с одноклассниками и учителями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль прокомментировал предложение Эпштейна встретиться с Путиным

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    СМИ сообщили о массовых сокращениях в «Домодедово»

    Маск заявил о начале второй гражданской войны в США

    Российская молодежь растеряла кредитный рейтинг

    В России резко подорожала альтернатива сливочному маслу

    Ночной удар по Украине связали с приездом в Киев генсека НАТО Рютте

    Россиян предупредили об опасных языческих ритуалах

    Стало известно о смерти четырехлетней девочки в подмосковной квартире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok