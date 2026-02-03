Напавший на российскую школу подросток записывал разговоры одноклассников и учителей

На уроке химии напавший на школу №16 в Уфе подросток записал учителя на диктофон

Напавший на гимназию № 16 девятиклассник записывал на диктофон разговоры с одноклассниками, а также делал записи на уроках. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, на одном из уроков химии подросток сделал запись на диктофон и выложил ее в свой Telegram-канал. В том аудио педагог отчитывал учеников за неуспеваемость и просил предоставить ему на проверку дневники.

«Так одноклы задолбали и учителя. Как обычно не выспался и теперь слушаю тупой гундешь одноклассников, их шутки и смешки, но при этом представляю как расправлюсь со всеми ими», — написал девятиклассник (пунктуация и орфография автора сохранены).

Ранее сообщалось, что подросток регулярно конфликтовал с одноклассниками и учителями.