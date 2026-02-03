Реклама

Названы причины невозможности Каллас сорвать переговоры России и Украины

Килинкаров: Каллас не сможет сорвать переговоры России и Украины по 2 причинам
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Javad Parsa / Reuters

Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров назвал две причины, по которым глава евродипломатии Кая Каллас не сможет сорвать переговоры между Россией и Украиной. Его цитирует «Ридус».

Сравнив срыв переговоров в 2022 году экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном, Спиридон Килинкаров отметил, что Кая Каллас не сможет сделать так же, так как не настолько влиятельна, как британец на тот момент.

«Во-вторых, несколько лет назад в срыве переговоров был заинтересован не только Джонсон, но и администрация [бывшего] президента США Джо Байдена. Я очень сомневаюсь, что Кая Каллас сможет заручиться поддержкой нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа в данном вопросе», — указал бывший нардеп.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис посчитал, что Кая Каллас может попытаться сорвать новый раунд переговоров России и Украины в Объединенных Арабских Эмиратах. По его мнению, затягивание переговоров делается в расчете на то, что россияне устанут и скажут, что мира с украинским президентом Владимиром Зеленским невозможно достичь.

