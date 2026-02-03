Реклама

В Британии раскрыли план Каллас против России

Меркурис: Каллас может сорвать новый раунд переговоров России и Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас может попытаться сорвать новый раунд переговоров России и Украины в ОАЭ. Ее план раскрыл британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Она ясно понимает, что ситуация сейчас отчаянная и неустойчивая, и долго так продолжаться не может. Киеву нужно перемирие, а не переговоры о мире, а, значит, их надо затянуть, ну или сорвать, если получится», — сказал он.

По его мнению, затягивание переговоров делается в расчете на то, что россияне устанут и «скажут, что, мол, мир с [президентом Украины Владимиром] Зеленским невозможен и единственный способ достичь мира — сместить его».

Ранее Каллас заявила, что Украина готова идти на «очень сложные уступки» ради мира. «Мы видим, что украинцев сильно подталкивают к тому, чтобы они пошли на очень сложные уступки, на которые они готовы», — сказала она.

