12:53, 2 февраля 2026

Каллас заявила о готовности Украины идти на уступки

Каллас: Украина готова идти на очень сложные уступки
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина готова идти на «очень сложные уступки» ради мирного урегулирования конфликта. Об этом заявила Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Сейчас мы видим, что украинцев сильно подталкивают к тому, чтобы они пошли на очень сложные уступки, на которые они готовы, потому что они действительно хотят, чтобы эта война прекратилась», — сказала она.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности после заявления об усилении давления на Россию.

До этого Каллас заявила об отсутствии оснований для возобновления переговоров между ЕС и Россией, так как европейским странам нечего предложить Москве. При этом она подчеркнула необходимость дальнейшего усиления давления на Россию.

