Мема раскритиковал Каллас после заявления об усилении давления на Россию

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас после заявления об усилении давления на Россию. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Каллас хочет представить 20-й пакет санкций против России к 24 февраля. Параллельно она усердно работает с комиссией ЕС над внедрением и усилением мер против России, где это возможно», — говорится в публикации.

Мема обратил внимание, что Каллас продвигает такие идеи в момент, когда необходимы диалог и дипломатия для достижения мира на Украине. Кроме того, по словам финского политика, действия главы евродипломатии не соответствуют интересам ЕС.

Ранее Каллас заявила об отсутствии оснований для возобновления переговоров между ЕС и Россией, так как европейским странам нечего предложить Москве. Она подчеркнула необходимость дальнейшего усиления давления на Россию.