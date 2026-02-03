Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:34, 3 февраля 2026РоссияЭксклюзив

Названы указывающие на серьезные заболевания внешние признаки

Врач Новиков: Шелушение кожи и борозды на ногтях могут быть опасными симптомами
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: I.K.Media / Shutterstock / Fotodom

Шелушение кожи, борозды на ногтях, покраснение глаз могут быть внешними признаками серьезных заболеваний, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» врач-терапевт «Поликлиника.ру» Александр Новиков.

«Постоянная сухость и шелушение могут говорить не только о неправильном уходе, но и о дефиците железа, витаминов или проблемах с щитовидной железой. Желтоватый оттенок кожи или белков глаз — повод проверить печень. Бледность часто указывает на анемию, а не только на усталость, а частые высыпания у взрослых могут быть связаны с гормональным дисбалансом или нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта», — предупредил врач.

Повышенная ломкость ногтей и выпадение волос, по его словам, нередко говорят о нехватке железа, витамина D или В12, а также о заболеваниях щитовидной железы. Другой тревожный признак, который назвал Новиков, — поперечные борозды на ногтях, которые могут появляться после сильного стресса или болезни. Изменение их цвета, синюшность или желтизна, указывают на возможные проблемы с легкими, сердцем и печенью, добавил врач.

«Постоянными мешками под глазами и отечностью проявляют себя хронические проблемы с почками или щитовидной железой, — продолжил Новиков. — Покраснение глаз без признаков инфекции может быть связано с аутоиммунными или эндокринными нарушениями. Внезапное похудение может сопровождать онкологические или эндокринные заболевания. А сутулость, скованность и замедленность движений, неуверенная и шаткая походка могут быть не просто привычкой, а признаком хронической боли, депрессии или неврологических нарушений».

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
«Они наши главные друзья и враги» Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
«Они наши главные друзья и враги»Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
11 мая 2022

Ранее гинеколог-эндокринолог Гюнай Салаева предупредила об опасных для женского здоровья привычках. По ее словам, сильное негативное воздействие оказывает курение, так как оно ускоряет истощение яичников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры сообщили о мощном ударе по объектам энергетики на Украине

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Европа нарастила закупки российского газа вопреки планам по отказу от него

    В Европе рассказали о нестандартном шаге ЕС ради Украины

    Раскрыты цели использования оставшихся у Украины F-16

    На Западе удивились российскому смартфону

    Застолье с богатой семьей девушки закончилось для ее бойфренда кражей туалетного ершика

    Названы указывающие на серьезные заболевания внешние признаки

    Посол России высказался о «вызове на ковер» в Узбекистане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok