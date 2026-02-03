Названы указывающие на серьезные заболевания внешние признаки

Врач Новиков: Шелушение кожи и борозды на ногтях могут быть опасными симптомами

Шелушение кожи, борозды на ногтях, покраснение глаз могут быть внешними признаками серьезных заболеваний, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» врач-терапевт «Поликлиника.ру» Александр Новиков.

«Постоянная сухость и шелушение могут говорить не только о неправильном уходе, но и о дефиците железа, витаминов или проблемах с щитовидной железой. Желтоватый оттенок кожи или белков глаз — повод проверить печень. Бледность часто указывает на анемию, а не только на усталость, а частые высыпания у взрослых могут быть связаны с гормональным дисбалансом или нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта», — предупредил врач.

Повышенная ломкость ногтей и выпадение волос, по его словам, нередко говорят о нехватке железа, витамина D или В12, а также о заболеваниях щитовидной железы. Другой тревожный признак, который назвал Новиков, — поперечные борозды на ногтях, которые могут появляться после сильного стресса или болезни. Изменение их цвета, синюшность или желтизна, указывают на возможные проблемы с легкими, сердцем и печенью, добавил врач.

«Постоянными мешками под глазами и отечностью проявляют себя хронические проблемы с почками или щитовидной железой, — продолжил Новиков. — Покраснение глаз без признаков инфекции может быть связано с аутоиммунными или эндокринными нарушениями. Внезапное похудение может сопровождать онкологические или эндокринные заболевания. А сутулость, скованность и замедленность движений, неуверенная и шаткая походка могут быть не просто привычкой, а признаком хронической боли, депрессии или неврологических нарушений».

Ранее гинеколог-эндокринолог Гюнай Салаева предупредила об опасных для женского здоровья привычках. По ее словам, сильное негативное воздействие оказывает курение, так как оно ускоряет истощение яичников.