18:17, 3 февраля 2026Спорт

Не получившего нейтральный статус Большунова показали в ролике перед Олимпиадой

Российского лыжника Александра Большунова показали в ролике перед Олимпиадой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) включил трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, не получившего нейтральный статус, в видео с яркими моментами зимних Игр. Об этом сообщает РИА Новости.

Ролик продемонстрировали на сессии МОК во вторник, 3 февраля, в преддверии Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В нем показан драматичный финиш Большунова в спринте классикой на Играх-2018 в Пхенчхане, где он завоевал бронзу.

Также в видео отметили бронзовую призершу Пекина-2022 в фристайле Анастасию Смирнову и бронзового призера Пхенчхана-2018 в шорт-треке Семена Елистратова.

Олимпиада-2026 стартует 6 февраля и завершится 22 февраля. Соревнования пройдут в итальянских городах — Милане и Кортина-д'Ампеццо. К Играм допущены 13 россиян в нейтральном статусе.

