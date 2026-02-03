Реклама

Педофил расправился с мальчиком после отказа в интиме

Убийца девятилетнего мальчика Петр Жилкин раскрыл мотив расправы над ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

39-летний педофил на допросе объяснил, что предложил жертве деньги за интим, однако ребенок отказался и якобы потребовал полмиллиона рублей за молчание. Опасаясь огласки, Жилкин решил расправиться с мальчиком и вывез его в лес.

Ранее 3 февраля тело похищенного мальчика нашли возле деревни Яльгелево в Ленинградской области. Труп был обнаружен местными жителями и волонтерами в районе Нижнего Шингерского водопада в 30 километрах от места похищения. По данным Telegram-канала «112», тело ребенка было связано скотчем.

Дома у Жилкина во время обыска нашлось большое количество детского порно. Сожительница мужчины знала о его извращенных сексуальных предпочтениях.

