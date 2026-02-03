Реклама

00:43, 3 февраля 2026

Подозреваемый признался в убийстве девятилетнего мальчика. За пытавшимся сбежать в Европу педофилом устроили погоню

Подозреваемый Жилкин признался в убийстве девятилетнего мальчика
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Global Look Press

Уроженец Луганской области Петр Жилкин, задержанный по подозрению в похищении пропавшего в Петербурге девятилетнего мальчика, признался в убийстве ребенка.

Следственно-оперативная группа выехала на предполагаемое место преступления — к водоему у деревни Яльгелево Ленинградской области. Там 39-летний подозреваемый должен показать, где он утопил несовершеннолетнего. К операции планируют привлечь водолазов от МЧС.

Однако, по информации Telegram-канала Mash, Жилкин указал следствию место в коттеджном поселке Лужайка.

Мальчик пропал вечером 30 января. Ребенок ушел из дома покататься с горки и не вернулся. Волонтеры отсмотрели камеры видеонаблюдения, расположенные в соседнем магазине, и нашли мальчика. Судя по видеозаписи, ребенок общался с мужчиной на белом внедорожнике. Тот купил ему бургер в фастфуде, а потом мальчик сел в его машину.

Педофил хотел скрыться в Европе

Жилкина схватили днем 2 февраля на трассе в Псковской области. По одной из версий, мужчина пытался выехать в Прибалтику, но силовики раскрыли его замысел и устроили погоню.

На появившемся в сети кадре видно, что подозреваемого задержали довольно жестко. Несколько оперативников поднимают его с земли, держа за горло. На лбу Жилкина видна ссадина.

Фото: Telegram-канал Mash

Мужчина был знаком с ребенком, тот не раз мыл ему машину. На допросе злоумышленник заявил, что ребенок его шантажировал — мальчик якобы требовал от него полмиллиона рублей за отказ обнародовать какую-то информацию.

В ходе обыска на компьютере и в телефоне Жилкина были найдены порнографические материалы с участием детей. Знал ли ребенок о его педофильских наклонностях — не уточняется.

У Жилкина уже имеются судимости. Ранее он привлекался к ответственности за угон автомобиля и кражу ноутбука. Мужчина работал в строительной сфере и, по данным СМИ, интересовался националистическими пабликами.

