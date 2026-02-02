Реклама

23:29, 2 февраля 2026Силовые структуры

Назван возможный мотив убийства 9-летнего мальчика

РИА Новости: Мотивом убийства 9-летнего ребенка могла стать педофилия
Марина Совина
Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Мотивом убийства девятилетнего мальчика, похищенного ранее в Санкт-Петербурге, могла стать педофилия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, на компьютере и в телефоне похитителя были найдены порнографические материалы с участием детей.

Ребенок пропал вечером 30 января. Он ушел из дома в Красносельском районе покататься с горки и не вернулся. По подозрению в похищении мальчика был задержан 39-летний Петр Жилкин. Мужчина признался в убийстве.

