Назван возможный мотив убийства 9-летнего мальчика

Мотивом убийства девятилетнего мальчика, похищенного ранее в Санкт-Петербурге, могла стать педофилия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.
По словам собеседника агентства, на компьютере и в телефоне похитителя были найдены порнографические материалы с участием детей.
Ребенок пропал вечером 30 января. Он ушел из дома в Красносельском районе покататься с горки и не вернулся. По подозрению в похищении мальчика был задержан 39-летний Петр Жилкин. Мужчина признался в убийстве.