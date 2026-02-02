Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:44, 2 февраля 2026Силовые структуры

Убийца 9-летнего мальчика объяснил свой поступок

Shot: Похитивший 9-летнего мальчика Жилкин заявил, что убил его из-за шантажа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Уроженец Луганской области Петр Жилкин, признавшийся в убийстве девятилетнего мальчика, заявил, что расправился с ребенком якобы из-за шантажа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам мужчины, мальчик требовал от него полмиллиона рублей.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что в компьютере и на телефоне Жилкина были обнаружены порнографические материалы с участием детей. Отмечалось, что мотивом убийства ребенка могла стать педофилия.

Мальчик пропал вечером 30 января. Он ушел из дома в Красносельском районе покататься с горки и не вернулся. Жилкина задержали 2 февраля во время погони на трассе в Псковской области. Согласно одной из версий, он пытался выехать в Прибалтику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Моди пообещал Трампу отказаться от российской нефти. Что Индия получит взамен?

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Учитель надругался над первоклассницей в школе

    Зеленский принял одно решение против Ирана

    Тело убитого 9-летнего мальчика начали искать в Ленобласти

    Убийца 9-летнего мальчика объяснил свой поступок

    В МИД рассказали о судьбе отношений с Венесуэлой и Арменией

    Назван возможный мотив убийства 9-летнего мальчика

    Зеленский заявил о готовности Украины к «реальным шагам»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok