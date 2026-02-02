Убийца 9-летнего мальчика объяснил свой поступок

Shot: Похитивший 9-летнего мальчика Жилкин заявил, что убил его из-за шантажа

Уроженец Луганской области Петр Жилкин, признавшийся в убийстве девятилетнего мальчика, заявил, что расправился с ребенком якобы из-за шантажа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам мужчины, мальчик требовал от него полмиллиона рублей.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что в компьютере и на телефоне Жилкина были обнаружены порнографические материалы с участием детей. Отмечалось, что мотивом убийства ребенка могла стать педофилия.

Мальчик пропал вечером 30 января. Он ушел из дома в Красносельском районе покататься с горки и не вернулся. Жилкина задержали 2 февраля во время погони на трассе в Псковской области. Согласно одной из версий, он пытался выехать в Прибалтику.