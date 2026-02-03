Тело похищенного девятилетнего мальчика нашли в деревне Яльгелево

Тело похищенного девятилетнего мальчика нашли возле деревни Яльгелево в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, тело было найдено местными жителями и волонтерами в районе Нижнего Шингерского водопада в 30 километрах от места похищения. По данным Telegram-канала «112», тело ребенка было связано скотчем, а перед этим он был убит ударом по голове.

Прежде 39-летний уроженец Луганской области Петр Жилкин, задержанный по подозрению в похищении пропавшего в Петербурге девятилетнего мальчика, признался в убийстве ребенка. О задержании мужчины стало известно 2 февраля.

Мальчик пропал вечером 30 января. Ребенок ушел из дома покататься с горки и не вернулся. Как следует из записи камеры видеонаблюдения, ребенок общался с мужчиной на белом внедорожнике и сел к нему в машину.