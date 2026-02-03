Реклама

Силовые структуры
16:51, 3 февраля 2026Силовые структуры

Полуголый киллер для российского бьюти-блогера попал на видео

Любовь Ширижик
Полиция предотвратила заказное убийство блогера из Нижнего Новгорода, критиковавшего работу местного салона красоты. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и опубликовала в своем Telegram-канале оперативное видео задержания киллера.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые врываются в дом подозреваемого. Полуголого мужчину в трусах кладут на пол и надевают на него наручники.

По уголовному делу, возбужденному по статье покушение на заказное убийство, проходят две жительницы Нижегородской области и 25-летний мужчина, нанятый ими в качестве исполнителя, уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, хозяйка салона красоты решила избавиться от женщины, которая неоднократно посещала ее заведение для своих обзоров о работе бьюти-индустрии. Мотивом убийства стала личная неприязнь, вызванная постоянной критикой блогера. Предпринимательница поделилась планами с подругой, а та нашла ей киллера, готового за вознаграждение выполнить заказ. Сообщницы передали ему сведения о жертве и деньги. О готовящемся преступлении узнали полицейские и задержали всех троих.

Суд отправил мужчину в СИЗО, подельницы помещены под домашний арест.

