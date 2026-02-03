Посол России высказался о «вызове на ковер» в Узбекистане

Посол Ерхов назвал фейками сообщения о вызове его на ковер в Ташкенте

Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов назвал фейками сообщения о том, что его «вызвали на ковер». На эту тему он высказался в беседе с РИА Новости.

«Что касается различных дезинформирующих читателей комментариев по поводу состоявшейся встречи — вроде "вызвали на ковер", "пропесочили" — то можем лишь отметить их фейковый характер», — сказал дипломат, призвав проверять информацию перед тем, как ее публиковать.

Он сообщил, что российское посольство наладило конструктивный диалог с узбекистанской стороной, подчеркнув, что к российским послам в Ташкенте относятся с должным уважением.

На прошлой неделе Ерхов встретился замглавы МИД Узбекистана Олимжоном Абдуллаевым. Они обсудили вопросы совершенствования трудовой миграции и создание благоприятных условий для законной трудовой деятельности узбекистанцев в России.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал Россию ключевым стратегическим партнером. Он отметил, что прочной основой такого сотрудничества являются общая история, многовековые связи, культурная и ментальная близость народов, дружественные и доверительные отношения стран.