Призывавшая к сбору средств для военных россиянка получила срок

В Херсонской области осудили женщину, призывавшую собирать деньги для ВСУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Херсонской области осудили женщину, призывавшую собирать деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Она признана виновной по статье 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"») УК РФ.

Как установил суд, в период с ноября 2023 года по февраль 2024 года в одной из социальных сетей осужденная разместила текст с призывами к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России. Она призывала неограниченный круг лиц собирать средства для украинских военных, которые участвуют в боях против российских войск.

Следователи выполнили комплексные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе допроса фигурантка полностью признала вину.

Суд приговорил ее к 4,5 годам лишения свободы и запретил заниматься администрированием сайтов. Наказание отсрочено до достижения ее несовершеннолетнего ребенка 14-летнего возраста.

