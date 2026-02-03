Проблемы основателя крупнейшей майнинговой компании в России объяснили

«Ведомости»: Проблемы основателя BitRiver связаны с сочетанием двух факторов

Проблемы крупнейшего оператора майнинга в России, компании BitRiver и ее основателя Игоря Рунца, обвиненного в сокрытии денежных средств от взыскания налогов, связаны с сочетанием регуляторного давления и управленческих факторов, считает директор по коммуникации криптовалютной биржи EXMO. me Михаил Смирнов. Его объяснение в материале, посвященном ситуации в компании, приводят «Ведомости».

С одной стороны, несмотря на прогресс в регуляции рынка, отрасль майнинга в России все еще находится в зоне правовой неопределенности, что повышает риски для крупного бизнеса, рассуждает он, с другой — санкции, судебные споры и вопросы к корпоративному управлению усилили нагрузку на компанию и обострили ее и без того непростую финансовую ситуацию, отмечает специалист, называя произошедшее сигналом о том, что крупным майнинговым игрокам становится все сложнее работать без четких правил и устойчивых корпоративных моделей.

По данным издания, сотрудникам компании более трех месяцев не выплачивают зарплату, а сами они «находятся в информационном вакууме» по поводу положения дел, в то время как Арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «ГК «Фокс», которому принадлежит BitRiver.

Отправленный под домашний арест Рунец, находясь под мерой пресечения, будет существенно ограничен в возможностях по спасению бизнеса, сказала журналистам руководитель группы по банкротству юридической фирмы VEGAS LEX Валерия Тихонова. Она также предположила, что в случае, если не появится заинтересованный в приобретении бизнеса BitRiver и готовый предоставить финансирование для расчетов с кредиторами инвестор, сценарий с банкротством можно будет считать вполне вероятным.