В России задержали главу крупнейшей майнинговой компании

В России задержали главу майнинговой компании BitRiver Игоря Рунеца

Силовики задержали главу крупнейшей в России майнинговой компании BitRiver Игоря Рунеца. Он обвиняется в сокрытии средств от взыскания налогов, сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что предприниматель был задержан еще 30 января. «Ему [предъявили] обвинение сразу по трем эпизодам сокрытия денежных средств или имущества от взыскания налогов», — говорится в сообщении. Следствие настаивало на избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста, суд это требование удовлетворил — Рунец будет находиться под домашним арестом два месяца.

Свидетелями по делу проходят сотрудники нескольких организаций, руководителем которых являлся предприниматель. Другие возможные соучастники преступлений пока не установлены. Как напоминает Baza, выручка компании в 2024 году превысила 10 миллиардов рублей.

В начале декабря 2025 года сообщалось о задержании основателя элитного рехаба «Антонов PRO» Максима Антонова.