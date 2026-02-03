Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:43, 3 февраля 2026Забота о себе

Психолог призвал выполнить простое упражнение для избавления от негативных мыслей

Психолог Летоса: Негативные мысли нужно изложить на бумаге
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Психолог Алекс Летоса заявил, что избавиться от негативных мыслей можно с помощью простого упражнения. Его слова приводит издание ABC.

Чтобы выполнить упражнение, потребуются только бумага и карандаш, рассказал Летоса. Сначала нужно подробно изложить суть проблемы. Затем стоит написать, какие чувства она вызывает, например, страх, печаль, гнев или вину, добавил специалист. После этого нужно задать вопрос: чему эта проблема может научить и есть ли в ней что-то, что поможет расти?

Материалы по теме:
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять? Отвечают психологи
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять?Отвечают психологи
1 августа 2022
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022

Ответив на эти вопросы, нужно переписать историю с новой точки зрения, сосредоточившись на том, что она человеку дает, а не на том, что отнимает. Летоса пояснил, что головному мозгу человека проще выбраться из негативного цикла, если он натренирован видеть альтернативы.

Ранее психолог Марина Склярова рассказала о главных причинах переедания. По ее утверждению, еда в больших количествах работает как успокоительное.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о серьезных повреждениях после ракетного удара ВСУ по российскому городу

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Кипелов выступил в атакованном ВСУ российском городе во время блэкаута

    Захарова напомнила послу ЕС в Киеве о страданиях детей Донбасса

    Стало известно о гибели сына Каддафи

    Особняк Билли Айлиш потребовали отдать индейцам

    Иранские катера попытались задержать танкер под флагом США

    Трансгендерная дочь Илона Маска снялась в рекламе нижнего белья

    Возврат переплаты за отопление обернулся для россиян взломом «Госуслуг»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok