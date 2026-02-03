Реклама

Пятилетний мальчик погиб после катания на тюбинге

Во Владивостоке пятилетний мальчик погиб в результате катания на тюбинге
Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Во Владивостоке пятилетний мальчик погиб в результате катания на тюбинге. Об этом в Telegram сообщила прокуратура Приморского края.

Несовершеннолетний получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в машине скорой помощи. «Надзорное ведомство установит все обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению законодательства о защите жизни и здоровья детей, а также обеспечению безопасных условий для их досуга», — сообщили в прокуратуре.

На контроле ведомства ход и результаты расследования уголовного дела по части 1 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).

Ранее сестры-дошкольницы на «ватрушке» вылетели под автомобиль Toyota Corolla на дорогу неподалеку от деревни Енисей в Осинском районе Иркутской области. В результате столкновения с машиной сестры получили различные травмы. Старшей девочке начали оказывать помощь в больнице.

