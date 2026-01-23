Сестры-дошкольницы вылетели на «ватрушке» под автомобиль и едва не погибли в России

Сестры-дошкольницы на «ватрушке» вылетели под автомобиль Toyota Corolla на дорогу неподалеку от деревни Енисей в Осинском районе Иркутской области и едва не погибли. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

В ведомстве выяснили, что девочки трех и шести лет катались на тюбингах с уклона, выходящего на проезжую часть. За детьми следил родственник.

В результате столкновения с машиной сестры получили различные травмы. Старшей девочке начали оказывать помощь в больнице.

Полицейские организовали проверку по факту произошедшего.

Ранее стало известно, что в Брянске двое школьников, катавшиеся на «ватрушках», провалились под лед реки в районе микрорайона Московский.

До этого в Ленинградской области шестилетняя девочка пробила голову во время катания с горки на «ватрушке».