Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:48, 23 января 2026Россия

Сестры-дошкольницы вылетели на «ватрушке» под автомобиль и едва не погибли в России

В Иркутской области сестры-дошкольницы на «ватрушке» вылетели под автомобиль
Майя Назарова

Фото: Telegram-канал «МВД38»

Сестры-дошкольницы на «ватрушке» вылетели под автомобиль Toyota Corolla на дорогу неподалеку от деревни Енисей в Осинском районе Иркутской области и едва не погибли. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

В ведомстве выяснили, что девочки трех и шести лет катались на тюбингах с уклона, выходящего на проезжую часть. За детьми следил родственник.

В результате столкновения с машиной сестры получили различные травмы. Старшей девочке начали оказывать помощь в больнице.

Полицейские организовали проверку по факту произошедшего.

Ранее стало известно, что в Брянске двое школьников, катавшиеся на «ватрушках», провалились под лед реки в районе микрорайона Московский.

До этого в Ленинградской области шестилетняя девочка пробила голову во время катания с горки на «ватрушке».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал переговоры по Донбассу с Россией и США

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Найденное в сарае старое ружье выстрелило в российского подростка

    Известной телеведущей сделают операцию из-за серьезной болезни

    В США объяснили причину жесткой политики в отношении Европы

    Пожилой мужчина с болезнью Альцгеймера повторно женился на своей супруге

    Полина Гагарина напугала фанатов внешним видом на фото в бикини

    На Украине назвали главную тему предстоящих переговоров в Абу-Даби

    В России назвали страну с самым низким чеком за проживание в 2025 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok