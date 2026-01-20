Реклама

Россия
16:40, 20 января 2026

Катавшиеся на ватрушках российские школьники провалились под лед

Shot: В Брянске катавшиеся на ватрушках двое школьников провалились под лед
Майя Назарова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Брянске двое школьников, катавшиеся на ватрушках, провалились под лед реки в районе микрорайона Московский. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям российского издания, на вид мальчикам 10-12 лет. Телефон одного из них обнаружили неподалеку от реки. Также очевидцы заметили на льду надувные ватрушки.

Несовершеннолетних начали искать. По предварительным данным, всего у водоема в момент происшествия было пятеро детей.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области шестилетняя девочка пробила голову во время катания с горки на ватрушке.

Еще раньше в Санкт-Петербурге 11-летний мальчик попал в больницу после катания на ватрушке, влетев в ледяные наросты. Ребенка доставили в больницу Педиатрического университета. Врачи подозревали у мальчика перелом двух позвонков и разрыв селезенки.

