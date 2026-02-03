Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:27, 3 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыт устроивший смертельное ДТП с абитуриентами ГУФСИН водитель грузовика

По делу о смертельном ДТП под Красноярском задержан водитель грузовика
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «МВД 24»

По делу о смертельном ДТП под Красноярском, жертвами которого стали четыре абитуриента ГУФСИН, задержан водитель грузовика, устроившего аварию. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Мужчину задержали в порядке статье 91 УПК РФ («Основания задержания подозреваемого»).

По информации ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД, задержанный — 50-летний мужчина без права на управление транспортом. Причиной ДТП стало вождение в пьяном виде. Правоохранители рассказали, что в августе 2025 года срок лишения прав фигуранта истек, однако водительское удостоверение он до сих пор не восстановил.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на трассе Р-25 «Сибирь». Во время движения от грузового автомобиля отсоединился прицеп с модульным домом, который выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской «Газелью».

Жертвами столкновения стали четыре несовершеннолетних кандидата на поступление в ведомственный вуз Федеральной службы исполнения наказаний и один сотрудник ГУФСИН. Шестеро человек госпитализированы в состояниях различной степени тяжести.

Всего в ДТП попали 11 подростков. Они ехали в автобусе на медкомиссию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Энергетическое перемирие закончилось». Российские войска ночью ударили по Украине сотней дронов, «Цирконами» и «Кинжалами»

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Раскрыты детали iPhone 20

    В МИД заявили о готовности России к новой реальности

    Похититель 9-летнего мальчика отправился на свидание после расправы

    16‑летняя дочь Юлии Пересильд рассказала о нападках хейтеров

    Девятиклассник напал на российскую школу

    Рост случаев проблем с потенцией среди молодежи объяснили

    Раскрыты подробности о семье похищенного в Петербурге 9-летнего мальчика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok