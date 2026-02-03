Раскрыт устроивший смертельное ДТП с абитуриентами ГУФСИН водитель грузовика

По делу о смертельном ДТП под Красноярском задержан водитель грузовика

По делу о смертельном ДТП под Красноярском, жертвами которого стали четыре абитуриента ГУФСИН, задержан водитель грузовика, устроившего аварию. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Мужчину задержали в порядке статье 91 УПК РФ («Основания задержания подозреваемого»).

По информации ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД, задержанный — 50-летний мужчина без права на управление транспортом. Причиной ДТП стало вождение в пьяном виде. Правоохранители рассказали, что в августе 2025 года срок лишения прав фигуранта истек, однако водительское удостоверение он до сих пор не восстановил.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на трассе Р-25 «Сибирь». Во время движения от грузового автомобиля отсоединился прицеп с модульным домом, который выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской «Газелью».

Жертвами столкновения стали четыре несовершеннолетних кандидата на поступление в ведомственный вуз Федеральной службы исполнения наказаний и один сотрудник ГУФСИН. Шестеро человек госпитализированы в состояниях различной степени тяжести.

Всего в ДТП попали 11 подростков. Они ехали в автобусе на медкомиссию.