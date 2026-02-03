Раскрыта причина смерти похищенного девятилетнего мальчика

В Петербурге раскрыли причину смерти похищенного 9-летнего мальчика

В Санкт-Петербурге раскрыли причину смерти похищенного 9-летнего мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 30 января обвиняемый на парковке гипермаркета на Таллинском шоссе посадил к себе в машину 9-летнего мальчика. В автомобиле из-за личных неприязненных отношений между ними возник конфликт, и он напал на ребенка. Злоумышленник нанес пострадавшему удар кулаком в голову. Травма оказалась несовместима с жизнью.

Фигурант попытался скрыть следы преступления и сбросил ребенка в водоем. После этого он был оперативно задержан.

Следователи и криминалисты провели проверку показаний на месте. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Также назначены необходимые судебные экспертизы.

По информации Telegram-канала РЕН ТВ, причиной конфликта стал отказ ребенка оказывать сексуальные услуги.

Ранее сообщалось, что похитителя 9-летнего мальчика заподозрили еще в одной расправе.